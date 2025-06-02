Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre DowAksa'nın tüm hisselerine sahip olmasıyla birlikte, Aksa Akrilik, stratejik bir ürün olan karbon elyaf üretiminde liderliğe oynayan en güçlü adaylardan biri haline gelecek.

Yüzde 50 hisse karşılığı satın alma bedeli 125 milyon ABD Doları olarak belirlenen işlem kapsamında, Aksa Akrilik, 2012 yılından bu yana Dow Europe Holding B.V. ile yüzde 50-50 ortak olduğu DowAksa'nın tamamına sahip olacak. Pay devrinin gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanması ile birlikte 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

"ÜLKEMİZ AÇISINDAN DA STRATEJİK BİR ADIMDIR"

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, "DowAksa'nın sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık, Aksa Akrilik'in büyüme hedefleriyle birleşerek, bize küresel pazarda büyük fırsatlar sunuyor. DowAksa'nın tamamına sahip olmak, Aksa'nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu satın almayla birlikte, ülkemizin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, rüzgar enerjisi sektörü öncelikli olmak üzere uluslararası sanayi kuruluşlarına daha güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanındaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz" dedi.