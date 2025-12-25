Habertürk
Habertürk
        Aksa Enerji'nin Gana Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı

        Aksa Enerji'nin Gana Kumasi Santrali’nde ticari üretim başladı

        Aksa Enerji, Gana'da inşa ettiği 350 MW kurulu güce sahip Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin ilk fazında kısmi ticari üretime başladı. Uzun vadeli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında hayata geçirilen santral, Gana'nın artan elektrik talebinin karşılanmasına ve ulusal şebeke istikrarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:08
        Aksa Enerji'nin Gana Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı
        7 ülkede 11 santral operasyonu yürüten ve 3.000 MW'ı aşan kurulu güce sahip Aksa Enerji, Gana'da inşa ettiği toplam 350 MW kurulu güce sahip Kumasi Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde ilk fazda kısmi ticari üretime başladı. Santralin 2026 yılı ocak ayında 130 MW kapasiteyle basit çevrim olarak, ilk çeyrek dönemde ise 179 MW kapasite ile kombine çevrim olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Santralin 171 MW kurulu gücü kapsayan ikinci fazına yönelik çalışmalar ise planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

        Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Afrika, Aksa Enerji'nin Türkiye ve KKTC'de yetkinliğini kanıtlamış mühendislik gücünü, teknik uzmanlığını ve operasyonel becerisini küresel ölçekte sergilediği en stratejik bölgelerin başında geliyor. Gana'da uzun vadeli bir vizyonla sürdürdüğümüz yolculuğumuzda, 370 MW kurulu güce sahip Tema Santralimizi 9,5 ay gibi rekor bir sürede devreye alarak sektörde önemli bir eşiği geride bırakmıştık. Bugün ise Kumasi'de hayata geçirdiğimiz yeni santral yatırımımızla bu başarıyı bir üst seviyeye taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Toplam 350 MW kurulu güce sahip Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimiz, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizin en kritik yapı taşlarından biridir. Finansmanından inşasına, işletmesinden bakımına kadar tamamen Aksa Enerji'nin üstlendiği bu 'entegre model' sayesinde, Gana için sadece bir tesis değil, kalıcı bir enerji altyapısı ve uzun vadeli ekonomik değer inşa ediyoruz. Kumasi Santrali ile bir yandan Aksa Enerji'nin küresel büyüme hedeflerine hizmet etmekten, diğer yandan Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik köprüleri daha da derinleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

        UZUN VADELİ ENERJİ YATIRIMIYLA GANA'DA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI AMACI

        Toplam 350 MW kurulu güce sahip Kumasi Santrali, Gana'nın artan elektrik talebinin karşılanması ve ulusal şebeke istikrarının güçlendirilmesi açısından stratejik projeler arasında yer alıyor. İletim sistemine entegrasyon, test çalışmaları ve kademeli devreye alma süreçlerinin ardından ilk fazda ticari üretime başlayan santral, kapasite artışlarıyla birlikte ülkenin enerji arz güvenliğine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.

        #Aksa Enerji
        #enerji
