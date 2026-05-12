Aksa Enerji yılın ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

7 ülkedeki 12 santral operasyonu ve 3.000 MW’ın üzerindeki kurulu gücüyle enerjide global bir oyuncu olan Aksa Enerji, 2026 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Uzun vadeli ABD doları bazlı garantili satış anlaşmaları, farklı coğrafyalara yayılan operasyonel yapısı ve disiplinli finansal yaklaşımı sayesinde güçlü kârlılık performansını sürdüren Şirket, yılın ilk çeyreğinde 565 milyon TL net dönem kârı elde etti. Aksa Enerji’nin konsolide gelirleri 10 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK 3,3 milyar TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4 puanlık artışla %33 seviyesine ulaştı.

Global ölçekte enerji arz güvenliği ve finansmana erişimin stratejik önemini koruduğu bir dönemde Aksa Enerji; coğrafi çeşitliliğin sağladığı portföy dengesi, yüksek operasyonel verimlilik ve öngörülebilir gelir yapısı sayesinde güçlü nakit akışı yaratmayı sürdürdü.

REKLAM

Aksa Enerji, 2026 yılının ilk çeyreğinde büyüme stratejisinin iki temel alanında önemli ilerleme kaydetti; operasyonel kapasite artışı ve güçlü finansman altyapısı. Şirket, Gana’da inşa ettiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin ilk fazını basit çevrim 130 MW kurulu güçle ocak ayında devreye alırken, Africa Finance Corporation (AFC) ile imzaladığı 300 milyon ABD doları büyüklüğünde yeni kredi anlaşmasıyla Afrika’daki yatırımlarını destekleyen uzun vadeli finansman yapısını daha da güçlendirdi.

Şirketin ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal şunları söyledi: "2026 yılının ilk çeyreği, global ölçekte enerji talebinin artmaya devam ettiği, enerji arz güvenliği ve finansmana erişimin stratejik önem kazandığı bir dönem oldu. Aksa Enerji olarak bu dönemde; çeşitlendirilmiş coğrafi portföyümüz, döviz bazlı gelir yapımız ve disiplinli yatırım yaklaşımımız sayesinde güçlü finansal performansımızı korurken sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürdük.

Türkiye, Afrika ve Orta Asya’daki yatırımlarımızla yalnızca kurulu gücümüzü artırmıyor; aynı zamanda bulunduğumuz ülkelerin enerji altyapısına uzun vadeli katkı sağlayan sürdürülebilir projeler geliştiriyoruz. Gana Kumasi Santralimizin ilk fazında basit çevrim 130 MW kurulu güce ulaşmamız ve Africa Finance Corporation ile toplam 450 milyon ABD doları seviyesine ulaşan finansman iş birliğimiz, uluslararası ölçekte duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

REKLAM

Önümüzdeki dönemde de güçlü bilanço yapımız, yüksek mühendislik yetkinliğimiz ve esnek iş modelimizle sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizi desteklemeye devam edeceğiz. Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu süreçte hem geleneksel enerji yatırımlarında hem de yeni nesil enerji çözümlerinde aktif rol üstlenerek global ölçekte değer üretmeyi sürdüreceğiz."

Gana Kumasi Santrali’nde İlk Faz Basit Çevrim Olarak Devreye Alındı

Aksa Enerji’nin Gana’da yatırımını sürdürdüğü Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin ilk fazı basit çevrimde 130 MW kurulu güce ulaştı. Santralin kademeli olarak tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, Gana’nın artan enerji ihtiyacına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlanması hedefleniyor.

20 yıl süreli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında geliştirilen Kumasi Santrali’nin finansmanı, mühendisliği, inşası, işletmesi ve bakım süreçleri Aksa Enerji tarafından yürütülüyor. Proje, şirketin Afrika’daki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Afrika’daki Büyüme Güçlü Finansman Yapısıyla Destekleniyor

Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğinde Afrika’daki enerji yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere Africa Finance Corporation (AFC) ile 300 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Haziran 2025’te sağlanan 150 milyon ABD doları tutarındaki finansmana ek olarak gerçekleştirilen bu yeni anlaşmayla birlikte, şirketin AFC ile imzaladığı toplam finansman tutarı 450 milyon ABD dolarına ulaştı.

Söz konusu finansman yapısı, Aksa Enerji’nin Afrika’daki mevcut yatırımlarını desteklerken aynı zamanda şirketin gelecekteki büyüme projeleri için de güçlü bir finansal esneklik sağlamayı hedefliyor.

Aksa Enerji, Türkiye’den Afrika ve Orta Asya’ya uzanan yatırımlarıyla global ölçekte sürdürülebilir değer yaratmayı ve enerji sektöründeki güçlü konumunu daha ileri taşımayı sürdürecek.