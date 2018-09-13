İslam alemi tarafından 11 Eylül'de idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır. İslam inancındaki 4 haram aydan biri olan Muharrem ayında oruç tutan vatandaşlar için akşam ezanı vakitlerini derledik. Muharrem ayının 3. gününde oruç tutan vatandaşlar orucunu saat kaçta açacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasından alınan bilgiye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 13 Eylül akşam ezanı saatleri...
AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 13 EYLÜL İFTAR VAKTİ
|İL
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|ADANA
|04:51
|06:12
|12:41
|16:12
|18:58
|20:14
|ADIYAMAN
|04:37
|06:00
|12:29
|16:00
|18:46
|20:03
|AFYONKARAHİSAR
|05:07
|06:30
|13:00
|16:31
|19:18
|20:36
|AĞRI
|04:15
|05:40
|12:10
|15:41
|18:28
|19:48
|AMASYA
|04:42
|06:08
|12:39
|16:10
|18:58
|20:18
|ANKARA
|04:55
|06:20
|12:51
|16:22
|19:09
|20:29
|ANTALYA
|05:09
|06:31
|12:59
|16:30
|19:16
|20:32
|ARTVİN
|04:16
|05:44
|12:15
|15:46
|18:34
|19:56
|AYDIN
|05:19
|06:41
|13:11
|16:42
|19:28
|20:45
|BALIKESİR
|05:15
|06:40
|13:11
|16:42
|19:29
|20:48
|BİLECİK
|05:06
|06:32
|13:02
|16:33
|19:21
|20:41
|BİNGÖL
|04:27
|05:50
|12:20
|15:51
|18:38
|19:56
|BİTLİS
|04:21
|05:44
|12:14
|15:45
|18:31
|19:49
|BOLU
|04:58
|06:25
|12:56
|16:27
|19:15
|20:36
|BURDUR
|05:10
|06:32
|13:01
|16:32
|19:18
|20:35
|BURSA
|05:10
|06:35
|13:06
|16:37
|19:24
|20:45
|ÇANAKKALE
|05:20
|06:46
|13:17
|16:48
|19:35
|20:55
|ÇANKIRI
|04:51
|06:17
|12:48
|16:19
|19:06
|20:27
|ÇORUM
|04:45
|06:12
|12:42
|16:13
|19:01
|20:22
|DENİZLİ
|05:14
|06:36
|13:06
|16:37
|19:23
|20:40
|DİYARBAKIR
|04:29
|05:52
|12:21
|15:52
|18:39
|19:56
|EDİRNE
|05:16
|06:45
|13:16
|16:47
|19:35
|20:58
|ELAZIĞ
|04:32
|05:56
|12:25
|15:56
|18:43
|20:01
|ERZİNCAN
|04:29
|05:54
|12:24
|15:55
|18:43
|20:02
|ERZURUM
|04:21
|05:47
|12:17
|15:48
|18:35
|19:55
|ESKİŞEHİR
|05:05
|06:30
|13:00
|16:31
|19:18
|20:38
|GAZİANTEP
|04:42
|06:04
|12:33
|16:04
|18:50
|20:06
|GİRESUN
|04:31
|05:58
|12:29
|16:00
|18:48
|20:09
|GÜMÜŞHANE
|04:27
|05:54
|12:24
|15:55
|18:43
|20:03
|HAKKARİ
|04:16
|05:38
|12:07
|15:38
|18:24
|19:41
|HATAY
|04:49
|06:09
|12:38
|16:08
|18:54
|20:09
|ISPARTA
|05:08
|06:31
|13:00
|16:31
|19:17
|20:34
|MERSİN
|04:54
|06:15
|12:44
|16:15
|19:00
|20:16
|İSTANBUL
|05:08
|06:35
|13:06
|16:37
|19:25
|20:47
|İZMİR
|05:21
|06:44
|13:14
|16:45
|19:31
|20:49
|KARS
|04:13
|05:39
|12:10
|15:41
|18:29
|19:49
|KASTAMONU
|04:48
|06:16
|12:47
|16:18
|19:06
|20:28
|KAYSERİ
|04:47
|06:10
|12:40
|16:11
|18:58
|20:16
|KIRKLARELİ
|05:14
|06:42
|13:13
|16:44
|19:33
|20:55
|KIRŞEHİR
|04:51
|06:15
|12:46
|16:17
|19:04
|20:22
|KOCAELİ
|05:05
|06:32
|13:02
|16:34
|19:21
|20:42
|KONYA
|05:00
|06:23
|12:52
|16:23
|19:10
|20:27
|KÜTAHYA
|05:08
|06:32
|13:02
|16:33
|19:20
|20:39
|MALATYA
|04:36
|05:59
|12:29
|16:00
|18:47
|20:04
|MANİSA
|05:19
|06:43
|13:12
|16:44
|19:30
|20:48
|KAHRAMANMARAŞ
|04:43
|06:05
|12:34
|16:05
|18:52
|20:08
|MARDİN
|04:28
|05:50
|12:19
|15:50
|18:36
|19:53
|MUĞLA
|05:18
|06:40
|13:09
|16:40
|19:26
|20:42
|MUŞ
|04:23
|05:46
|12:16
|15:47
|18:34
|19:52
|NEVŞEHİR
|04:50
|06:14
|12:43
|16:14
|19:01
|20:19
|NİĞDE
|04:52
|06:14
|12:43
|16:14
|19:01
|20:18
|ORDU
|04:33
|06:00
|12:31
|16:02
|18:50
|20:11
|RİZE
|04:22
|05:49
|12:20
|15:51
|18:39
|20:00
|SAKARYA
|05:03
|06:30
|13:00
|16:32
|19:19
|20:40
|SAMSUN
|04:38
|06:06
|12:37
|16:08
|18:56
|20:18
|SİİRT
|04:23
|05:45
|12:14
|15:45
|18:32
|19:49
|SİNOP
|04:41
|06:10
|12:42
|16:13
|19:01
|20:24
|SİVAS
|04:39
|06:04
|12:34
|16:05
|18:52
|20:12
|TEKİRDAĞ
|05:14
|06:41
|13:12
|16:43
|19:31
|20:52
|TOKAT
|04:39
|06:05
|12:36
|16:07
|18:55
|20:15
|TRABZON
|04:25
|05:52
|12:23
|15:55
|18:42
|20:04
|TUNCELİ
|04:30
|05:54
|12:24
|15:55
|18:42
|20:01
|ŞANLIURFA
|04:37
|05:58
|12:27
|15:58
|18:44
|20:00
|UŞAK
|05:11
|06:35
|13:05
|16:36
|19:22
|20:40
|VAN
|04:16
|05:39
|12:09
|15:40
|18:26
|19:44
|YOZGAT
|04:47
|06:13
|12:43
|16:14
|19:01
|20:21
|ZONGULDAK
|04:56
|06:24
|12:55
|16:26
|19:14
|20:36
|AKSARAY
|04:53
|06:16
|12:46
|16:17
|19:04
|20:21
|BAYBURT
|04:25
|05:51
|12:21
|15:52
|18:40
|20:00
|KARAMAN
|04:59
|06:20
|12:49
|16:20
|19:06
|20:22
|KIRIKKALE
|04:53
|06:18
|12:48
|16:19
|19:07
|20:26
|BATMAN
|04:26
|05:48
|12:18
|15:49
|18:35
|19:52
|ŞIRNAK
|04:21
|05:43
|12:12
|15:43
|18:30
|19:46
|BARTIN
|04:53
|06:21
|12:53
|16:24
|19:12
|20:34
|ARDAHAN
|04:13
|05:40
|12:11
|15:42
|18:30
|19:52
|IĞDIR
|04:10
|05:36
|12:06
|15:37
|18:24
|19:44
|YALOVA
|05:08
|06:34
|13:05
|16:36
|19:24
|20:45
|KARABÜK
|04:53
|06:21
|12:52
|16:23
|19:11
|20:32
|KİLİS
|04:44
|06:05
|12:34
|16:05
|18:51
|20:06
|OSMANİYE
|04:47
|06:08
|12:37
|16:08
|18:54
|20:10
|DÜZCE
|05:00
|06:27
|12:57
|16:29
|19:16
|20:37
MUHARREM AYINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR
Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]
MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER
* Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.
* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)
* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)
* Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı
kılınır:
“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden
muhâfaza buyur.”
Tesbih namazında şunlar okunur:
1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî, GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2
âyeti de ilâve edilerek)
3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...
4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ
yapılır.