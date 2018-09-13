İslam alemi tarafından 11 Eylül'de idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır. İslam inancındaki 4 haram aydan biri olan Muharrem ayında oruç tutan vatandaşlar için akşam ezanı vakitlerini derledik. Muharrem ayının 3. gününde oruç tutan vatandaşlar orucunu saat kaçta açacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasından alınan bilgiye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 13 Eylül akşam ezanı saatleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 13 EYLÜL İFTAR VAKTİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 04:51 06:12 12:41 16:12 18:58 20:14 ADIYAMAN 04:37 06:00 12:29 16:00 18:46 20:03 AFYONKARAHİSAR 05:07 06:30 13:00 16:31 19:18 20:36 AĞRI 04:15 05:40 12:10 15:41 18:28 19:48 AMASYA 04:42 06:08 12:39 16:10 18:58 20:18 ANKARA 04:55 06:20 12:51 16:22 19:09 20:29 ANTALYA 05:09 06:31 12:59 16:30 19:16 20:32 ARTVİN 04:16 05:44 12:15 15:46 18:34 19:56 AYDIN 05:19 06:41 13:11 16:42 19:28 20:45 BALIKESİR 05:15 06:40 13:11 16:42 19:29 20:48 BİLECİK 05:06 06:32 13:02 16:33 19:21 20:41 BİNGÖL 04:27 05:50 12:20 15:51 18:38 19:56 BİTLİS 04:21 05:44 12:14 15:45 18:31 19:49 BOLU 04:58 06:25 12:56 16:27 19:15 20:36 BURDUR 05:10 06:32 13:01 16:32 19:18 20:35 BURSA 05:10 06:35 13:06 16:37 19:24 20:45 ÇANAKKALE 05:20 06:46 13:17 16:48 19:35 20:55 ÇANKIRI 04:51 06:17 12:48 16:19 19:06 20:27 ÇORUM 04:45 06:12 12:42 16:13 19:01 20:22 DENİZLİ 05:14 06:36 13:06 16:37 19:23 20:40 DİYARBAKIR 04:29 05:52 12:21 15:52 18:39 19:56 EDİRNE 05:16 06:45 13:16 16:47 19:35 20:58 ELAZIĞ 04:32 05:56 12:25 15:56 18:43 20:01 ERZİNCAN 04:29 05:54 12:24 15:55 18:43 20:02 ERZURUM 04:21 05:47 12:17 15:48 18:35 19:55 ESKİŞEHİR 05:05 06:30 13:00 16:31 19:18 20:38 GAZİANTEP 04:42 06:04 12:33 16:04 18:50 20:06 GİRESUN 04:31 05:58 12:29 16:00 18:48 20:09 GÜMÜŞHANE 04:27 05:54 12:24 15:55 18:43 20:03 HAKKARİ 04:16 05:38 12:07 15:38 18:24 19:41 HATAY 04:49 06:09 12:38 16:08 18:54 20:09 ISPARTA 05:08 06:31 13:00 16:31 19:17 20:34 MERSİN 04:54 06:15 12:44 16:15 19:00 20:16 İSTANBUL 05:08 06:35 13:06 16:37 19:25 20:47 İZMİR 05:21 06:44 13:14 16:45 19:31 20:49 KARS 04:13 05:39 12:10 15:41 18:29 19:49 KASTAMONU 04:48 06:16 12:47 16:18 19:06 20:28 KAYSERİ 04:47 06:10 12:40 16:11 18:58 20:16 KIRKLARELİ 05:14 06:42 13:13 16:44 19:33 20:55 KIRŞEHİR 04:51 06:15 12:46 16:17 19:04 20:22 KOCAELİ 05:05 06:32 13:02 16:34 19:21 20:42 KONYA 05:00 06:23 12:52 16:23 19:10 20:27 KÜTAHYA 05:08 06:32 13:02 16:33 19:20 20:39 MALATYA 04:36 05:59 12:29 16:00 18:47 20:04 MANİSA 05:19 06:43 13:12 16:44 19:30 20:48 KAHRAMANMARAŞ 04:43 06:05 12:34 16:05 18:52 20:08 MARDİN 04:28 05:50 12:19 15:50 18:36 19:53 MUĞLA 05:18 06:40 13:09 16:40 19:26 20:42 MUŞ 04:23 05:46 12:16 15:47 18:34 19:52 NEVŞEHİR 04:50 06:14 12:43 16:14 19:01 20:19 NİĞDE 04:52 06:14 12:43 16:14 19:01 20:18 ORDU 04:33 06:00 12:31 16:02 18:50 20:11 RİZE 04:22 05:49 12:20 15:51 18:39 20:00 SAKARYA 05:03 06:30 13:00 16:32 19:19 20:40 SAMSUN 04:38 06:06 12:37 16:08 18:56 20:18 SİİRT 04:23 05:45 12:14 15:45 18:32 19:49 SİNOP 04:41 06:10 12:42 16:13 19:01 20:24 SİVAS 04:39 06:04 12:34 16:05 18:52 20:12 TEKİRDAĞ 05:14 06:41 13:12 16:43 19:31 20:52 TOKAT 04:39 06:05 12:36 16:07 18:55 20:15 TRABZON 04:25 05:52 12:23 15:55 18:42 20:04 TUNCELİ 04:30 05:54 12:24 15:55 18:42 20:01 ŞANLIURFA 04:37 05:58 12:27 15:58 18:44 20:00 UŞAK 05:11 06:35 13:05 16:36 19:22 20:40 VAN 04:16 05:39 12:09 15:40 18:26 19:44 YOZGAT 04:47 06:13 12:43 16:14 19:01 20:21 ZONGULDAK 04:56 06:24 12:55 16:26 19:14 20:36 AKSARAY 04:53 06:16 12:46 16:17 19:04 20:21 BAYBURT 04:25 05:51 12:21 15:52 18:40 20:00 KARAMAN 04:59 06:20 12:49 16:20 19:06 20:22 KIRIKKALE 04:53 06:18 12:48 16:19 19:07 20:26 BATMAN 04:26 05:48 12:18 15:49 18:35 19:52 ŞIRNAK 04:21 05:43 12:12 15:43 18:30 19:46 BARTIN 04:53 06:21 12:53 16:24 19:12 20:34 ARDAHAN 04:13 05:40 12:11 15:42 18:30 19:52 IĞDIR 04:10 05:36 12:06 15:37 18:24 19:44 YALOVA 05:08 06:34 13:05 16:36 19:24 20:45 KARABÜK 04:53 06:21 12:52 16:23 19:11 20:32 KİLİS 04:44 06:05 12:34 16:05 18:51 20:06 OSMANİYE 04:47 06:08 12:37 16:08 18:54 20:10 DÜZCE 05:00 06:27 12:57 16:29 19:16 20:37

MUHARREM AYINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

* Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı

kılınır:

“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden

muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2

âyeti de ilâve edilerek)

3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ

yapılır.

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