Akşam için pişirebilecek pratik yemek arayanlara: Ballı soya soslu tavuk tarifi

Her akşam yeni yemek alternatifi bulmak zordur bu yüzden böyle durumlarda pratik ve lezzetli bir yemek arayanlar için ballı soya soslu tavuk tarifi kurtarıcı olabilir. Hem kolay hazırlanan hem de farklı bir tarif olan bu yemek, fırında piştiği için size pratiklik sağlayabilir. İşte, yapılışı...