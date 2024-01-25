"Akşam ne pişireyim?" demenize gerek kalmadı! Nefis Kayseri yağlaması tarifi! Akşam sofralarınıza lezzetli bir dokunuş katmanın tam zamanı! Kayseri'nin kendine özgü mutfağından ilham alan bu tarif, doyurucu ve lezzetli bir yemek sunuyor. Kayseri yağlaması, özellikle hamur işi sevenler için doğru bir seçenek. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır, tarifi ne?

Sofranıza farklı bir lezzet getirmek ve geleneksel Türk mutfağının zengin tatlarından birini denemek istiyorsanız, Kayseri yağlaması tam aradığınız tarif olabilir. Hazırlanışı biraz vakit alsa da lezzetiyle zorlukları unutturan bu tarif, damakları şenlendiren lezzetiyle sizi bekliyor. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Kayseri yağlaması tarifi!

KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELER

3 su bardağı ılık su

1 küp yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İç malzemesi;

400 gr dana kıyma

Sıvıyağ

2 adet orta boy soğan

5-6 adet sivri biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

En Üste;

Yoğurtlu sarımsak sos

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Kayseri yağlaması için ilk olarak hamuru yapın ve mayalandırmaya bırakın. Hamur için ılık su, maya, tuz, sıvıyağ ve şekeri alıp, maya çözünene kadar karıştırın. Ardından unu kontrollü olarak ekleyin.

Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin. Üzerinin kapatarak mayalanmaya bırakın. Hamur kenarda mayalanırken iç malzemesini hazırlayın.

Kıymayı sıvıyağ ile kavurun. Tuz ve karabiberinin katın. İnce ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Ardından sivri biberleri katarak kısık ateşte kavurma işlemine devam edin. Salçaları ekleyin. En son da minik mink doğradığınız domatesleri ekleyin. 10 dakika daha kavurun. Tencerenin kapağını kapatın. Bir kenara alın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın. En son üzerinin bir bezle örtün. Teker teker bezeleri açın. Açtığınız bezeleri yanmaz tavada önlü arkalı pişirin. Lavaşların pişmesi bittikten sonra her araya kıymalı sostan sürerek, üst üste dizin. Kıymalı harç bittiğinde işlem tamam demektir. Servis ederken üzerine yoğurtlu sarımsak sostan gezdirin. İnce kıyılmış maydanozla da süsleyin.

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