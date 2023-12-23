Aksaray'da kazaya karışan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı Aksaray'da kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gücünkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çavan (33) yönetimindeki kamyonet, kavşakta Muharrem Koç (19) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Muharrem Koç ile aynı araçtaki Mustafa Mert Kır (18), Ercan Korkmaz (15), Ramazan Darılmaz (18) ve Mustafa Sert (18) yaralandı.

Kamyonet sürücüsü Yusuf Çavan ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.