        Aksaray'da tartıştığı eşini bacaklarından pompalı tüfekle vurdu | Son dakika haberleri

        Aksaray'da tartıştığı eşini bacaklarından pompalı tüfekle vurdu

        Aksaray'da 47 yaşındaki Orhan Ç., tartıştığı eşi 45 yaşındaki Hülya Ç.'yi pompalı tüfekle iki bacağından vurdu. Müstakil evin bahçesinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tüfeği alan şüpheli, eşini vurup kaçtı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:01
        Tartıştığı eşini bacaklarından vurdu

        Aksaray'da Orhan Ç. (47), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı.

        BELİRLENEMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Aksaray'da bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Orhan Ç. ile eşi Hülya Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        EŞİNİ İKİ BACAĞINDAN VURDU

        Tartışmanın büyümesi ile evden pompalı tüfeğini alan Orhan Ç., eşini iki bacağından vurdu.

        KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

        Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "CANIM ÇOK ACIYOR"

        Ambulanstan indirilip, hastanenin acil servisine alınan Hülya Ç., sağlık görevlilerine, "Canım çok acıyor. Ne olur bana yardım edin" dedi.

        YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 çocuk annesi, çocuklarına yemek götürürken kazada öldü

        İzmir'in Torbalı ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi Burcu Tek (45), hayatını kaybetti. Tek'in okuldaki çocuklarına yemek götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

