Aksaray'da tartıştığı eşini bacaklarından pompalı tüfekle vurdu

Aksaray'da Orhan Ç. (47), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı.

BELİRLENEMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Aksaray'da bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Orhan Ç. ile eşi Hülya Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ İKİ BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi ile evden pompalı tüfeğini alan Orhan Ç., eşini iki bacağından vurdu.

KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"CANIM ÇOK ACIYOR"

Ambulanstan indirilip, hastanenin acil servisine alınan Hülya Ç., sağlık görevlilerine, "Canım çok acıyor. Ne olur bana yardım edin" dedi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.