Aksaray'da tartıştığı eşini bacaklarından pompalı tüfekle vurdu
Aksaray'da 47 yaşındaki Orhan Ç., tartıştığı eşi 45 yaşındaki Hülya Ç.'yi pompalı tüfekle iki bacağından vurdu. Müstakil evin bahçesinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tüfeği alan şüpheli, eşini vurup kaçtı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
BELİRLENEMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Aksaray'da bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Orhan Ç. ile eşi Hülya Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİ İKİ BACAĞINDAN VURDU
Tartışmanın büyümesi ile evden pompalı tüfeğini alan Orhan Ç., eşini iki bacağından vurdu.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"CANIM ÇOK ACIYOR"
Ambulanstan indirilip, hastanenin acil servisine alınan Hülya Ç., sağlık görevlilerine, "Canım çok acıyor. Ne olur bana yardım edin" dedi.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.