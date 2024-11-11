Çatı tamiri sırasında işçilerin bulunduğu asansör devrildi: 1 ağır, 2 yaralı

Olay, saat 10.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Aksaray Müzesi’nde meydana geldi. Binanın çatısını tamir eden Mehmet Özel (34) ile Veysel Candan’ın (15) bulunduğu asansör devrildi. Özel ve Candan, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Özel’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.