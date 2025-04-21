Aktif işgücü programlarına kolaylık

Türkiye İş Kurumu, işverenlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde eleman ihtiyacını karşılamak ve işsizleri meslek sahibi yapmak için çalışmalar yürütüyor. Aktif işgücü programları kapsamında da mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimi programları düzenliyor.

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İŞKUR tarafından masrafları karşılanan kurs ve programlara katılan işyerlerinin istihdam etmek zorunda olduğu kursiyer sayısı ve süresine ilişkin geçen yıl ocak ayında yapılan değişikliğin ardından önceki gün yine değişiklik yapıldı. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimi programlarında asgari istihdam oranı daha önce yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 60’a indirildi. Bu işçilerin asgari istihdam süresi de kurs veya program süresinin 3 katından 2 katına indirildi.

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Cumartesi günü yayımlanan yönetmelikle bu koşullar imalat sektörü için daha da esnetildi. İmalat sanayiinde mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenleyen işletmeler, kurs ya da programa katılanların yüzde 60’ı yerine yüzde 50’sini istihdam etmek zorunda olacaklar. Bu işçilerin asgari istihdam süresi de kurs ve programlardaki eğitim süresinin 2 katı yerine 1,5 katı olarak uygulanacak. İstihdam süresi mesleki eğitim programlarında 120 günden, işbaşı eğitim programlarında ise 60 günden az olamayacak. İmalat sektörüne sağlanan istihdam kolaylığı 31 Aralık 2026 tarihine kadar düzenlenen kurs ve programlar için geçerli olacak.

Bir işletmenin yeniden kurs veya program talebinde bulunabilmesi için işçi sayısının kurs veya programda taahhüt ettiği istihdam sayısı kadar artması gerekiyor. Bu şartı taşımayanlar yeniden kurs veya program düzenleyemiyor. İmalat sanayi sektörüne bu konuda da kolaylık sağlandı. İmalat sanayiinde 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeniden kurs veya program talebinde bulunan işyerlerinde, en son tamamlanan kurs veya programın başladığı dönemdeki işçi sayısının azalmaması şartını sağlamaları yeterli sayılacak. DEPREM BÖLGESİNE İLAVE KOLAYLIK 6 Şubat depreminden etkilenen illerde düzenlenecek işbaşı eğitim programı şartlarına da ilave kolaylık sağlandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Aralık 2025 tarihine kadar başlatılacak kurs ve programlarda katılımcıların en az yüzde 30’unun program süresi kadar istihdam edilmesi yeterli sayılacak. REKLAM Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa ile İslahiye ve Nurdağı hariç Gaziantep’in diğer ilçelerinde katılımcıların en az yüzde 40’ının kurs/program süresinin 1,6 katı süreyle istihdam edilmesi gerekecek.

KURS VE PROGRAMLARA KİMLER BAŞVURABİLİR? Mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenlerde aranan genel şartlar şöyle: İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Kurs veya programı düzenleyen işverene ait işyerlerinde son bir yıl içinde çalışmamış olmak. İşbaşı eğitim programlarına tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de katılabilir. Mesleki eğitim kurslarına ise sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler katılabilir. AYLIK 20.404 TL’YE KADAR HARÇLIK İşbaşı eğitim programları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saate kadar düzenlenebiliyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlarda ise süre 9 aya kadar çıkabiliyor.