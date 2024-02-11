Al-Musrati resmen Beşiktaş'ta - Nasıl bir futbolcu?

Beşiktaş, Liga Portugal ekiplerinden Braga'nın orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna resmen kattı. Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin transferi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı. Açıklamada, Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralık olarak, sonrasında ise 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için kalıcı olarak transfer edilmesi planlandığı belirtildi.