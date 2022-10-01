Alaaddin Keykubad'ın sarayının su kanalları ortaya çıkarılıyor

AA'nın haberine göre Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, Beyşehir Gölü ve çevresinin 12. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından iskan edildiğini ancak Kubadabad Sarayı'nın Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad döneminde inşa edildiğini söyledi.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan sarayı Kubadabad'da Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle devam eden kazı ve konservasyon çalışmaları sürüyor.

14. YÜZYIL BAŞLARINA KADAR KULLANILMIŞ

Arkeolojik verilere göre Kubadabad Sarayı'nın 14. yüzyıl başlarına kadar kullanıldığına değinen Çeken, yürütülen çalışmalarla Kubadabad Saray Külliyesi'nin, Türk sanatı ve arkeolojisi açısından gerek mimarisiyle gerekse çinileriyle dünyada tanınır hale geldiğini dile getirdi.

Bölgede çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Çeken, "Selçukluların egemen olduğu İran, Irak, Suriye ve Anadolu'yu içine alan coğrafyada, Kubadabad Saray Külliyesi planı, alt yapısı, strüktürü, mimari dekorasyonu, altyapı tesisleri ve küçük buluntularıyla günümüze ulaşabilen şimdilik bildiğimiz tek Selçuklu saray külliyesidir diyebiliriz. Alanya'da, Konya'da, Kayseri'de sarayları var tabi ama bu kadar bütün sarayın planı tanımlanan saray şu an bilmiyoruz. Kazılar oralarda da devam ediyor, farklı sonuçlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Kubadabad Sarayı'nın kurulduğu alanda alt katmanda Geç Kalkolitik ve Tunç Çağı katmanları olduğunu anlatan Çeken, hemen üzerinde de Anadolu Selçuklu izlerinin bulunduğunu, bölgede Anadolu Selçuklu öncesi Roma ya da Bizans döneminden kalıntı olmadığını dile getirdi.