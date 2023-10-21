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        Haberler Yaşam Alakır'da keşfedilen bitki türüne, çevreci çiftin adı verildi

        Alakır'da keşfedilen bitki türüne, çevreci çiftin adı verildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Vadisi'nde araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Candan Aykurt önderliğindeki ekip, bir bitki türü keşfetti. Yeni türe, 19 yıl önce bölgeye yerleşip, doğayla iç içe yaşam sürdürürken HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu çiftine ithafen 'Scrophularia tugbae-birhanii' adı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:25
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        Alakır'da keşfedildi! Çevreci çiftin adı verildi
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        İstanbul'da metropol hayatından sıkılan Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu çifti, 19 yıl önce Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırlarındaki Alakır Vadisi'ne gelerek arazi satın aldı.

        Beydağları'nın zirvesinden doğup, Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri'nin bulunduğu, dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi'ne yerleşen çift, toprak sürmesini, ekip, biçmesini, keçiyi sağmasını öğrendi.

        Kendilerine tamamen doğal malzemelerden ev yapan ikili, elektriklerini güneşten, gıdalarını da topraktan sağlayarak yaşamlarını sürdürdü.

        Tuğba Günal- Birhan Erkutlu, yıllardır HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle bölge insanının takdirini topladı.

        TOROSLAR'DA ARAŞTIRMA YAPILIRKEN KEŞFEDİLDİ

        Toroslar'da araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Candan Aykurt ile beraberindeki ekip, Alakır Vadisi'nde bir bitki türü keşfetti.

        Doç. Dr. Candan Aykurt'un yürütücülüğünde çalışma yapan ekipte, Akdeniz Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Öğr. Gör. Dr. Duygu Sarı Yol, doktora öğrencileri Burçin Çıngay, Mertcan Gülben yer aldı. Ekip tarafından keşfedilen bitki türüne, hayatlarını doğanın korunmasına adayan Tuğba ve Birhan çiftine ithafen, 'Scrophulariatugbae-birhanii' ismi verildi.

        ALAKIR'DA KEŞFEDİLEN BİTKİ TÜRÜNE ÇEVRECİ ÇİFTİN ADI VERİLDİ

        Doç. Dr. Candan Aykurt, çalışmaların TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

        Bölgedeki çalışmanın bitki biyoçeşitliliği açısından önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Candan Aykurt, "Uzun süren çalışmalar sonrası yeni türü bilim dünyasına tanıttık. Ekip olarak 'Scrophularia tugbae-birhanii' ismi uygun görüldü. Bu alanın biyoçeşitliliği açısından çok önemli ve korunması gerekiyor. Çalışmalarımız ve sonuçları da çiftin bu konuda çabasında haklı olduğunu gösteriyor. Bu alanda öğrencilerimin 'Dibek Tabiatı Koruma Alanı'na yönelik çalışması oldu. Alanda biyolojik çeşitlilik çalışmamızı sürdürüyoruz. Beydağları'ndan bilim dünyasına tanıtılan 4'üncü tür oldu. Keşifler alanın zenginliğini gösteriyor. Bu alan, Türkiye'de bitki çeşitliliği açısından en zengin alanlardan biri. Alakır, Beydağları gibi alanları korumak, çevresindeki ekosistemi de olumlu etkiliyor."

        Bölgede biyolojik çeşitliliğin araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda keşfedilen bitki türüne adlarının verilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Tuğba Günal, "2016'dan beri vadide çalışma yapılıyordu. Daha önce de Akdeniz Üniversitesi'nden Ayşen Özçandır'ın çalışması vardı. Candan Hocaya teşekkür ediyorum. Duyarlı davranış sergiledi. Bizim doğayı koruma mücadelemize destek oldu. Biyoçeşitlilik açışından çalışmaların devam etmesi bizim için çok önemli. Alakır Vadisi'ndeki koruma alanlarının çalışmalarla genişletilmesi en büyük dileğimiz. Yeni bir türe ismimizin verilmesi çok gurur verici. Buna layık görülmemiz çok önemli" diye konuştu.

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        #Alakırda keşfedilen bitki türü
        #Antalya
        #kumluca
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