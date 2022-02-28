Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerin merakla beklediği alan değişikliği atamaları için son adıma gelindi. Kadrolu Öğretmen atamaları tercihlerinin eğitim kurumu müdürlükleri tarafından 21-25 Şubat tarihlerinde onaylanan ata sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte MEB öğretmen alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili merak edilenler...