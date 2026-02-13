Alanya'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde hareket halindeki S.B. (33) yönetimindeki hafif ticari araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü S.B. ise ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Çakmak'ın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.