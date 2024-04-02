Alanya'da motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Alanya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet 2 yayaya çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralı motosikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin 2 yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konaklı Mahallesinde E.A.(19) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük'e (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K'ye (26) çarptı.
Kazada yaralanan Büyük, İ.K. ile motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; yaralılardan Selim Büyük, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İ.K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde E.A’nın kullandığı motosikletin yayaya çarptıktan sonra yola savrulması ve yayanın asfaltta sürüklenmesi yer aldı.