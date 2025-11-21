Alanya – Hatay Kaç Kilometre? Alanya – Hatay Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Alanya – Hatay Kaç Kilometre?

Alanya – Hatay kaç km sorusunun cevabı, kara yolu üzerinden yaklaşık 670 – 680 kilometre olarak verilebilir. Bu mesafe, Alanya’dan Hatay şehir merkezine uzanan standart ve en sık kullanılan karayolu rotası baz alınarak hesaplanmıştır. Yol boyunca Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden geçilir. Bu bölgeler; Akdeniz kıyısı, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve Doğu Akdeniz’in düz alanları olarak sayılabilir. Bu nedenle yol boyunca hem düz hem de zaman zaman iniş çıkışlı bölümler bulunur diyebiliriz. Alanya’dan Hatay’a yapılan yolculuk, uzun bir mesafe olmasına rağmen kara yolu üzerinden oldukça düzenli ve güvenli bir şekilde tamamlanabilir. Bu rotayı tercih eden sürücüler için güzergah, önemli şehirler ve mola noktaları açısından zengin bir seçenek sunar. Dolayısıyla Alanya – Hatay kaç km sorusu, seyahat planlamasında kritik bir bilgi niteliği taşır.

Alanya – Hatay Mesafe Ne Kadar?

Bu iki rota arasındaki seyahat planlamasında bir diğer merak edilen soru ise Alanya – Hatay mesafe ne kadar sorusudur. Yaklaşık 670 - 680 kilometrelik mesafe, uzun bir yolculuğun göstergesidir ve bu nedenle sürüş süresi ve yol koşulları açısından iyi bir planlama yapmayı gerektirir. Yol boyunca bazı bölgelerde trafik yoğunluğu olabilir ve özellikle tatil sezonunda bu yoğunluk nedeniyle yolculuk süresi uzayabilir. Bu güzergah boyunca çeşitli şehirlerden geçildiği için mesafenin uzunluğu, yolculuk sırasında mola noktalarının planlanmasını da gerektirir.