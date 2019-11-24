Alanyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Göztepe 68. dakikada Andre Castro'nun attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Alanyaspor'daki kötü gidişat devam ederken Akdeniz ekibinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Göztepe ise bu sezonki 4. galibiyetini elde ederken İlhan Palut yönetiminde oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkardı.
MAÇIN DAKİKALARI
41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Cisse'nin dar açıdan vuruşunu kaleci Beto çeldi.
56. dakikada Alanyaspor'da Efecan ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızmıştı. İçeri gönderdiği topun ardından karambol oluşmuştu ki, maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.
68. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Castro, uzak köşeye doğru harika bir vuruş yaptı. Kaleci Marafona topa müdahale edemedi.
69. dakikada Göztepe'de Jerome, Alanyaspor ceza sahasında Tzavellas ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Jerome penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.
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