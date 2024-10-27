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        Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Moussa Djenepo ve Adolfo Gaich'in golleriyle kazanan Antalyaspor, puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 9 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:00
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.

        Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 62'de Moussa Djenepo ve 75. dakikada Adolfo Gaich attı. Ev sahibinin tek golünü ise 25. dakikada Ui-jo Hwang kaydetti.

        Bu sonucun ardından Turuncu Yeşilliler puanını 10'a yükseltirken, Kırmızı Beyazlılar ise 9'a yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

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