Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Moussa Djenepo ve Adolfo Gaich'in golleriyle kazanan Antalyaspor, puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.
Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 62'de Moussa Djenepo ve 75. dakikada Adolfo Gaich attı. Ev sahibinin tek golünü ise 25. dakikada Ui-jo Hwang kaydetti.
Bu sonucun ardından Turuncu Yeşilliler puanını 10'a yükseltirken, Kırmızı Beyazlılar ise 9'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.