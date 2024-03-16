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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor uzatma dakikalarında öne geçerken yaklaşık 7 dakika süren VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Ev sahibi ekip 90+13'te galibiyete Oğuz Aydın'ın golüyle uzanmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:19
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

        8. dakikada sol kanatta topu savunma oyuncusundan kapan Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

        20. dakikada merkezden gelişen Kayserispor atağında Karimi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon, topa vuracağı sırada kaleci Ertuğrul Taşkıran, kayarak müdahale ederek, topa sahip oldu.

        34. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında, ceza sahası önünde topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

        35. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu kale çizgisi üzerinde güçlükle kontrol etti. Hakem Emre Kargı topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Emre Kargı golü iptal etti.

        Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında rakip yarı sahanın çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

        64. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Carole'nin ortasında, kaleci Ertuğrul Taşkıran kalesinden açılarak topu Boa Morte'ye gelmeden uzaklaştırdı.

        68. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso'nun, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtarak kaleye gönderdiği top direkten döndü.

        90+2. dakikada Alanyaspor'da sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Emre Kargın golü verdi. Yapılan 7 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem Kargın VAR'a çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Kargın ofsayt dolayısıyla golü iptal etti.

        90+13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta, Oğuz Aydın arka direkte kayarak vurduğu topu ağlara gönderdi: 1-0

        Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Alanya Oba Stadı

        Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 71 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 83 Janvier), Yusuf Özdemir, Hassan (Dk. 63 Eduardo)

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+1 Bahoken), Karimi (Dk. 90+2 Shukurov), Cardoso, Nazon (Dk. 79 Mane)

        Gol: 90+13 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Bayazıt, Dk. 40 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+ 14 Bourabia (Mondihome Kayserispor), Dk. 74 Novais (Corendon Alanyaspor)

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