Alanyaspor: 2 - Curaçao: 2 | MAÇ SONUCU
Corendon Alanyaspor, milli arada karşılaştığı Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı.
Giriş: 24.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:55
Trendyol Süper Lig'de 10. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Müsabaka Akdeniz ekibinin Oba Stadyumu'nda oynandı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken, Alanyaspor’un gollerini 40. dakikada Anderson ve 76. dakikada Sisto attı. Konuk takımın sayılarını ise 30. dakikada Margaritha ve 54. dakikada Gorre kaydetti.
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