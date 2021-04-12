Süper Lig'de çılgın gece... Alanyaspor, ligin 34. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.
Konuk ekip 27. dakikada Bakalorz'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. 51'de Tusha skoru 2-0'a getiren isim oldu. Alanyaspor 3 dakika sonra Berkan Kutlu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. 68. dakikada Efkan skoru eşitledi: 2-2. 88. dakikada Mustafa Pektemek, Alanyaspor'un 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Alanyaspor sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Ligde 3 hafta sonra kazanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri 52 puana yükseldi. Ligin dibindeki Denizlispor ise 26 puanda kaldı.
Aytemiz Alanyaspor: 3 - Yukatel Denizlispor: 2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90 Ceyhun Gülselam),Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek),Davidson (Dk. 90+3 Umut Güneş),Bareiro (Dk. 46 Kadzior)
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 90 Dossevi),Bakalorz (Dk. 76 Muhammet Özkal),Veton Tusha (Dk. 65 Sagal),Diskerud (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu),Sacko (Dk. 76 Mesanovic)
Goller: Dk. 27 Bakalorz, Dk. 51 Veton Tusha (Yukatel Denizlispor),Dk. 54 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 68 Efkan Bekiroğlu, Dk. 88 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bareiro, Dk. 72 Caulker (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 44 Kubilay Aktaş, Dk. 66 Oğuz Yılmaz, Dk. 76 Bakalorz, Dk 9+5 Hasan Ayaroğlu (Yukatel Denizlispor)
YORUMLAR