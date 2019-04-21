Tarihinin en kötü lig sezonunu geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bu maç öncesinde Alanyaspor'un 38, Fenerbahçe'nin ise 33 puanı bulunuyor.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Bahçeşehir Okulları

YAYIN: beIN SPORTS 1

ALANYASPOR: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse

YEDEKLER: Ufuk, Hasan, Emre, Junior Fernandes, Taha, Sural, Hakan, Cenk Ahmet

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Elif Elmas, Valbuena, Ayew

YEDEKLER: Volkan, Şener, Sadık, Neustadter, Ferdi, Oğuz Kağan, Zajc, Jailson, Alper, Frey

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada mağlubiyet almayan ve 4 puan toplayan Alanyaspor ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYIP!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oldukça kötü bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1'ini kazanabildi.

Fenerbahçe, tek deplasman galibiyetini Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etti. Deplasmanda o günden bu yana 11 maçtır 3 puana uzanamayan Fenerbahçe en son olarak 1985 ve 1986 yılları arasında galibiyet hasreti yaşamıştı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 20 maç sürmüştü.

KANARYA, ALANYA'YA EKSİK GELDİ

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek.

Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzonspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İÇERDE 8 MAÇTA DA KAYBETMEDİLER!

Aytemiz Alanyaspor ligde iç sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Evinde oynadığı son sekiz maçta 5 galibiyet alan Akdeniz ekibi 3 maçta ise berabere kaldı.

Diğer bir yandan Sergen Yalçın ve öğrencileri evindeki son 3 maçını da kazandı.

ZOR GOL YİYOR!

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 6 gollü Başakşehir'in ardından yediği 8 golle en az gol yiyen takımı konumunda.

Rakibi Fenerbahçe ise deplasmanda attıkları 10 golle Bursaspor'la birlikte ligin en az gol atan iki ekibinden biri.

PAPISS CISSE'YE DİKKAT!

Alanyaspor forveti Papiss Cisse, Süper Lig'in ikinci yarısında Burak Yılmaz ile birlikte en fazla gol atan iki oyuncudan biri.

İkinci yarıda rakip filelere 8 gol birden atan Senegalli yıldız, bu süreçte Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, BB Erzurumspor ve Bursaspor ağlarını havalandırdı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son dördünü Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 4 golle yanıt verdi.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU