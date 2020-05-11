Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün iki grup halinde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.