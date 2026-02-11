ALBA Berlin: 69 - TOFAŞ: 60 | MAÇ SONUCU

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 4. maçında konuk olduğu Alman ekibi ALBA Berlin'e 69-60 yenildi.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini TOFAŞ, 18-11 önde bitirdi. Devre arasına ise 33-33 beraberlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte TOFAŞ'a göre daha etkili bir performans sergileyen Almanya temsilcisi, son periyoda 51-47 üstün girdi.