        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi ALBA Berlin: 69 - TOFAŞ: 60 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ALBA Berlin: 69 - TOFAŞ: 60 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Almanya'nın ALBA Berlin ekibine 69-60 yenildi. Grupta oynadığı 4. maçında üçüncü yenilgisini alan Başkent ekibi, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 00:36 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:36
        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 4. maçında konuk olduğu Alman ekibi ALBA Berlin'e 69-60 yenildi.

        Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini TOFAŞ, 18-11 önde bitirdi. Devre arasına ise 33-33 beraberlikle gidildi.

        Üçüncü çeyrekte TOFAŞ'a göre daha etkili bir performans sergileyen Almanya temsilcisi, son periyoda 51-47 üstün girdi.

        Final çeyreğinde de maçın kontrolünü bırakmayan ALBA Berlin, sahadan 69-60 galip ayrıldı.

        Ev sahibi ekipte Justin Bean, 13 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta ise Hugo Besson, 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Grupta kalan iki maç öncesi TOFAŞ, üçüncü yenilgisini alarak çeyrek final şansını kaybetti. ALBA Berlin ise üçüncü galibiyetini alarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

