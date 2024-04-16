Albaraka Türk Katılım Bankası 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor!
Albaraka Türk Katılım Bankası, emekli promosyon kampanyasını sürdürüyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar 12 bin TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Ödemeler, banka üzerinden alınan ilk maaştan birkaç gün sonra hesaba yatıyor. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyon kampanyası...
Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonu kapsamında 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor. Kampanyanın son günü 30 Haziran olarak belirlenirken; maaşını bankaya taşımak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapabilir. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonuna dair merak edilenler...
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon
20.000 TL'nin üzerindeyse 12.000 TL promosyon ödeniyor.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?
Promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesi sonrasında 3 iş günü içerisinde sistem tarafından otomatik gerçekleştiriliyor.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELEDİR?
Bankanın emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların 3 yıl süreyle maaşlarını, banka üzerinden alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor.
Ayrıca kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli.
EMEKLİ MAAŞIMI ALBARAKA BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?
Yeni emekli olanlar; SSK, Bağkur veya EYT ile emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” bankasını tercih edebiliyor.
Maaşını bankaya taşımak isteyenler ise SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, banka şubesine giderek, mobil veya internet üzerinden ya da e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebilir.