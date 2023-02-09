ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



İlgiyle takip edilen sevilen dizi Aldatmak, bu akşam ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.



Aldatmak'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.