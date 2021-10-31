"NAZİK VE SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"

Halyna Hutchins için geçtiğimiz günlerde New Mexico'da anma töreni düzenlenmişti. Ölümüyle yasa boğulan arkadaşları da Halyna Hutchins'in ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirmişti. Hepsinin ortak noktası ise onu "nazik ve sevgi dolu." sözleriyle tanımlaması olmuştu. Hutchins'in son sosyal medya paylaşımına yorum yapan bir arkadaşı "Buna inanamıyorum, kalbim paramparça." diye yazmıştı. Bir başkası "Seni özleyeceğiz arkadaşım" ifadelerini kullanmıştı. Bazı takipçileri de bu olayın film setinde yaşanmasının akıl almaz olduğunu belirterek "İşe giderken hayatlarımızı riske atmamalıyız!" yorumunu yapmıştı.