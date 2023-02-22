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ALES başvuruları başladı! İşte 2023 ALES 1 başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan ALES 1 sınavının başvuruları 1 Mart'a kadar devam edecek. İşte, 2023 ALES 1 ÖSYM başvuru ekranı...

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  • ALES 1 BAŞVURU EKRANI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin son dakika açıklamasını yayınladı. 2023 ALES/1 başvuruları 22 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başladı. ALES başvuruları 1 Mart 2023 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. İşte, 2023 ALES/1 başvuru ekranı...
  • ALES 1 BAŞVURU EKRANI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
  • ALES 1 BAŞVURU EKRANI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a yukarıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    2023 ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ALES 1 BAŞVURU EKRANI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    ALES BAŞVURULARI BAŞLADI!

    ALES başvuruları 22 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar 2023 ALES başvuru ekranı üzerinden başvurularını 1 Mart 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

    2023 ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ALES 1 BAŞVURU EKRANI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapabilecek.
  • ALES 1 BAŞVURU EKRANI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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