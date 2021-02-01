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ALES başvuru 2021 tarihleri ne zaman? ALES ne zaman yapılacak?

ALES başvuru tarihleri araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla belli oldu. Peki, ALES başvuru 2021 tarihleri ne zaman? ALES ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ALES başvuru 2021 tarihleri ne zaman? ALES ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES) başvuru tarihleri belli oldu. Bu yılın ÖSYM takvimine göre, yıl içerisinde üç kez gerçekleşecek olan ALES'in ilk etabı için süreç kısa zaman sonra başlayacak. İşte, 2021 ALES 1-2 başvuru ve sınav takvimi...

ÖSYM 2021 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

BU YIL YAPILACAK DİĞER ÖSYM OTURUMLARINA DAİR BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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