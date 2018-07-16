Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için başvuru alınacak. 2018 yılının 2. ALES sınavına başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ve sınav tarihini bekleyişini sürdürüyor. Peki, ALES başvuru ne zaman başlayacak? 2. ALES ne zaman? 2018 2. ALES hakkında merak edilen soruların yanıtını haberimizin detaylarından inceleyebilirsiniz...

2. ALES BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2. ALES başvuru işlemleri 24 Temmuz'da başlayacak 2 Ağustos'ta sona erecek.

Geç başvuru tarihi ise 9 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

2. ALES NE ZAMAN?

2018 2. ALES sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzu yayınlanacağı zaman sınavın detayları da belli olacak.

SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."