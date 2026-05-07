ALES BU PAZAR MI? 2026 ALES sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2026 ALES sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı
2026 ALES/1 için heyecan giderek artarken, akademik kariyer planlayan binlerce aday sınav takvimine odaklanmış durumda. Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yaklaşırken hazırlıklar tamamlanırken, "ALES ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri ile ÖSYM AİS üzerinden erişilebilecek sınav giriş belgeleri, adayların gündemindeki en önemli detaylar olarak öne çıkıyor. Peki 2026 ALES sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Detaylar haberimizde.
2026 ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 10 Mayıs Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecek. Sınavın 12.45’te tamamlanması planlanıyor.
Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir kural ise bina giriş saatleri: Sınav merkezlerine girişler saat 10.00’da kapanacak. Bu saatten sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınav binalarına alınmayacak.
2026 ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınav yeri ve giriş detaylarını içeren belgelerini ÖSYM’nin online sistemi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde temin edebiliyor. İşte adım adım yapılması gerekenler:
Sisteme Giriş: ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapın.
Kimlik Doğrulama: T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme girişinizi tamamlayın.
Belgeyi Görüntüleme ve Çıktı Alma: Ana menüde yer alan “Sınava Giriş Belgesi” bölümüne girerek belgenizi görüntüleyin ve yazdırın.
Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgenizi önceden kontrol etmeniz ve çıktısını almanız büyük önem taşıyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-ALES/1 sınav sonuçlarının, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Öte yandan, ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.