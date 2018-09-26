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ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ALES/3 sonbahar dönemi sınav başvuruları alınmaya başlandı! Başvurular nasıl yapılıyor?

ALES 2. dönem sınavına günler kaldı. Sınava başvuru yapan adaylar sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını araştırırken ALES 3. dönem sınavı için de başvurular başladı! Yılda iki kez yapılan sınav bu sene 3 kez yapılacak. Peki, ALES sonbahar dönemi başvuruları nasıl yapılır? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ALES hakkında tüm detaylar...

26.09.2018 - 15:22 | Güncelleme:

3. ALES başvuruları başladı! Sınava girmek isteyen adaylar ALES'e nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyorlar. ALES 2. dönem sınavına ise günler kaldı. Adaylar sınav giriş yerlerini nasıl öğreneceklerini araştırıyorlar. ALES sonbahar dönemi başvuruları nasıl yapılır? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

3. ALES BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

ALES sınav başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı duyuruya göre 19 - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Sınav, 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.   Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. * Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ALES 2. dönem sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar sınav giriş yerlerini sorgulamak ve sınav giriş belgelerine erişmek için ne yapması gerektiğini araştırıyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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