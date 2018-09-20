ALES sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sınav yerlerinin yer aldığı ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. ALES'e yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na, Akademik personel olmak ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen adaylar başvuruyor ve sınav senede 3 defa yapılıyor. ALES sınav giriş yerlerine dair bilgiler haberimzide.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla 2018 ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldığı duyuruldu. İşte ÖSYM'nin yaptığı o açıklama:

"30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

ALES SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sene ikincisi düzenlenecek ALES sınavı 30 Eylül Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Ancak saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına girişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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