ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile 2025 ALES/2 sınav sonuçları tıkla öğren!
ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 ALES/2 sonuçları açıklandı. 25 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçları erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. 2025 ALES/2 cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. Peki, 2025 ALES/2 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı...
ALES sonuçları açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanmıştı. ÖSMY tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar ''2025 ALES/2 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. ALES sonucu ÖSYM üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 2025 ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)
2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
2025 ALES/2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
Sonuçların ardından ÖSYM, 2025 ALES/2 cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.
'26 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilmektedir.''
2025 ALES/2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ