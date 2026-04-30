Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) için sınav günü yaklaşırken, binlerce yüksek lisans adayı için kritik öneme sahip olan ALES kapsamında adayların sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte ALES/1 sınavına dair merak edilenler...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) için geri sayım sürerken, yüksek lisans hedefi olan binlerce adayın gözü sınavda görev alacakları merkezlerin açıklanıp açıklanmadığına çevrildi. Adaylar, sınav giriş yerlerine ilişkin yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. İşte ALES/1 sınavına dair merak edilenler...
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 yılının ilk ALES oturumu için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu yıl ALES/1 sınavı 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. ALES/1 sınav giriş yerlerinin 30 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 10 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenecek.
ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA
ALES sınav giriş yerleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebiliyor. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılan “Sınava Giriş Belgesi”nin adaylar tarafından çıktısının alınarak sınav günü yanlarında bulundurulması gerekiyor.