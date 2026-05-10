ÖSYM duyurdu! 2026 ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar sınavın ardından gözünü, ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM, ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk kısmını erişime açarken, adayların soruların tamamına da belirli süre boyunca erişebileceğini açıkladı. Peki, ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2026 ÖSYM ALES soruları ve cevapları erişime açıldı mı? İşte detaylar...
ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından 2026-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümü adayların erişimine açıldı.
2026 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde duyurulacak.
2026 ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES 2 sınavı 26. Temmuz tarihinde uygulanacak.
ALES 3 sınavı 29 Kasım tarihinde uygulanacak.
2026 ALES BAŞVURU TAKVİMİ
ALES 2 başvuruları 10 - 18 Haziran tarihleri arasında alınacak.
ALES 3 başvuruları 7-10 Kasım tarihleri arasında alınacak.