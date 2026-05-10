'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgasında ölen sürücünün cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan tartışmada Ali Topallar (50) tarafından pompalı tüfekle vurulan İsmail Süzan'ın (46) cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı. Evli ve 1 çocuk babası Süzan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.