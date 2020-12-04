"İyi ki benim eşim olmuşsun"

Alev Alev 5. son bölüm ekrana geldi. Alev Alev'in 5. bölümünde; Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır. Peki, Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Alev Alev 5. bölüm izleme linki...

ALEV ALEV 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 5. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır.

Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

ALEV ALEV 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.