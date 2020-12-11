Alev Alev 6. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceylan ve Berker Güven'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları diziseverlerle buluşuyor. Alev Alev 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Alev Alev 6. son bölüm izleme linki...

ALEV ALEV 6. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

ALEV ALEV 6. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ALEV ALEV 6. SON BÖLÜM

Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur. Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır.



Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.