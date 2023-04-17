Brezilya Serie B takımlarından Avai’yi çalıştıran Alex, takımının ligin ilk haftasında Guarani deplasmanında 4-1 mağlup olmasının önüne geçemedi ve ilk hafta itibarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu.

Brezilya Kupası’nda ise Retro takımına elenen ve oynadığı son altı maçı da kazanamayan Avai’nin kötü gidişatı devam ediyor.

Takımın performansı sonrası Alex de Souza'ya tepki gösteren bir kısım taraftar, çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.