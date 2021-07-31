Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği Alex Teixeria transferine nokta koymaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar son 2 ay süresince görüşmelerde bulunduğu Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Teixeria ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numaraya başarıya bağlı ek primlerle birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

1 hafta içinde Brezilya’dan İstanbul’a gelecek olan Teixeria, karantina süresi ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Kariyerine Vasco de Gama’da başlayan Teixeria, 2010’da Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.

2016’da 50 milyon Euro karşılığında Çin’in Jiangsu Suning takımına transfer olan Brezilyalı orta saha, Ocak ayında kulübünden ayrıldı.

Teixeria, Suning formasıyla son sezonunda çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.