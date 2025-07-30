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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku: İyi bir kamp geçirdik - Fenerbahçe Haberleri

        Alexander Djiku: İyi bir kamp geçirdik

        Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, Lazio'yu 1-0 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir kamp geçirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:35
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        "İyi bir kamp geçirdik"
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        Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, açıklamalarda bulundu.

        "İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK"

        Hazırlık kampının iyi geçtiğini belirten Djiku, "Genel anlamda iyi bir sezon öncesi geçirdik. Son hazırlık maçımızı oynadık. Özgüven kazanmak açısından iyi bir galibiyetti. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Önemli olan maçı domine edebilmekti. Neticeden mutluyum" dedi.

        Ganalı oyuncu, defansif anlamda güçlü olduklarını dile getirerek, "Hocamızın bizden istediği şey, önde baskı yapmamız. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibe de çok fırsat vermedik. Defansif anlamda güçlüydük." açıklamalarında bulundu.

        30 yaşındaki stoper oyuncusu karşılaşmanın 83. dakikasında Archie Brown yerine oyuna dahil oldu.

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