Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleri ile telefonla görüşme imkanı sağladı. Zuhal Kalaycıoğlu, Dominik'e geldiklerinde Ayşe'nin annesinin Aleyna'nın engelli kız kardeşi Cansu'ya küfrettiğini ve Survivor'a SMS toplamak için getirdiklerini söylediğini iddia etti. Bu cümlelerin ardından Aleyna gözyaşlarına boğuldu. Zuhal Kalaycıoğlu, kızı Aleyna'nın yarışmadan ayrılmasını istedi. Ayşe'nin ablası Nursema ise Zuhal Kalaycıoğlu'nun iddialarını yalanladı.

Zuhal Kalaycıoğlu Ayşe'nin anne ve babasının adada Cansu için şok sözler söylediği hatta hakarete varan ifadeler kullandığı iddia etti. Zuhal Kalaycıoğlu yaptığı açıklamada bu konuda şahitleri olduğunu söylerken Ayşe'nin Ailesi ise sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU NE DEDİ?

Zuhal Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yapmaya devam etti. Kısa süre içerisinde yeni bir tweet daha atan Zuhal Kalaycıoğlu, "İnsanlar istedikleri gibi konuşacak. Ben söylemlerimi dile getirdiğimde yalancı ve iftiracı olacağım. Şahitlerimle birlikte yargı karşısında konuşmaya hazırım" dedi.

Zuhal Kalaycıoğlu tarafından atılan tweetler sonrasında Ayşe Yüksel'in ablası da bir açıklama yaptı. Anne ve babasının Twitter hesabı ya da sosyal medya kullanmadığını söyleyen Ayşe'nin ablası kesinlikle böyle ithamlarda bulunacak bir aile olmadıklarını söylenenlerin yalan olduğunu ifade etti.

Acun Ilıcalı Ada konseyinde isyan etti.

ACUN ILICALI: AİLELERİNİZLE GÖRÜŞÜN BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR

Acun Ilıcalı Ada Konseyinde şu açıklamalarda bulundu: "Survivor başlamadan önce ailelerin Survivor ile ilgili konulara girmemesini söylemiştik. Buraya gelirken ailelerinizden sosyal medyayı kullanmamalarını söylediğimiz hatırlıyorum. Panorama ve Exstralarda sizinle ilgili eleştiri olacağını da söylemiştim, burada hoşlanmayacağınız şeyler olabilir demiştim. Siz de sorun yok demiştiniz.

İki yarışmacının aileleri ile ilgili bir sorun var. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla işin içinde ve bundan son derece rahatsızız. Aileler bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Sosyal medyada aleyhinizde bir şeyler çıkabilir. İki yarışmacımızın aileleri ile ilgili bazı sorunlar var. Bu iki yarışmacıya yarın görüşme hakkı vereceğim. Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Onların bu konu ile ilgili garip bir mücadele içinde olmasını anlamıyorum. Bir bakıyorum sanki aileniz yarışmacı olmuş. Yarın iletişim hakkı vereceğiz ve bu iki isim görüşsün, bir tanesinin ailesi yarışmadan ayrılmasını istiyor. O iki ismi açıklıyorum. Bizi bu işten kurtarın.

ALEYNA: ANNEM HAYATTA BÖYLE BİR ŞEY DEMEZ

Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni burada gördüm pırlanta gibi insanlar. Çok yüksek bir gerilim var. Annen devamlı bizi arıyor ve kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı veriyorum annenle konuş ve annen de bizi bıraksın." dedi.

Aleyna "Gerçekten çok şaşırdım ona bunu yaptıracak ne olmuş olabilir diye düşünüyorum. Demek ki olay çok büyük ki böyle bir şey yapmış. Şuan endişelendim. Annem hayatta böyle bir şey demez. Ben buralara kadar gelmişken böyle bir şey söylemesi şaşırttı." şeklinde yanıt verdi.

Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarışmacı Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesi ile Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Aile çekiminde Ayşe'nin bir sözünden dolayı 'Aleyna'nın ailesine antipati besliyormuş gibi' bir algı oluşmuş. Ardından Aleyna'nın annesi sosyal medyada açıklama yapmış. Aslında Ayşe'nin sözleri yanlış anlaşılmış. Konuşup sonuca bağlayın lütfen."

Ayşe "Kendi ailem adına özür dilerim. Yanlış anlaşılmayı umarım düzeltiriz. Aleyna'nın da gönlünü rahatlatırız." dedi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU ACUN ILICALI'YA NE DEDİ?

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Kalaycıoğlu yeni bir tweet daha attı: