Aleyna Solaker ile Berk Boyacıgil evleniyor
Oyuncu Aleyna Solaker, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berk Boyacıgil'den evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Solaker, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu
Giriş: 06 Haziran 2026 - 17:47 Güncelleme:
1
Aleyna Solaker, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berk Boyacıgil ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
2
29 yaşındaki oyuncu, sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi aldı ve bu teklife "Evet" yanıtını verdi.
3
Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Solaker, evlilik teklifinden kareleri yayımlayarak paylaşımına yüzük emojisi ekledi.