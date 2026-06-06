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        Haberler Magazin Aleyna Solaker ile Berk Boyacıgil evleniyor - Magazin haberleri

        Aleyna Solaker ile Berk Boyacıgil evleniyor

        Oyuncu Aleyna Solaker, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berk Boyacıgil'den evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Solaker, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        Aleyna Solaker, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berk Boyacıgil ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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        29 yaşındaki oyuncu, sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi aldı ve bu teklife "Evet" yanıtını verdi.

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        Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Solaker, evlilik teklifinden kareleri yayımlayarak paylaşımına yüzük emojisi ekledi.

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        Oyuncunun bu paylaşımına, Ekin Mert Daymaz, Yasmin Erbil, Itır Esen, İlayda Alişan, Aslı Sümen ve Hakan Sabancı gibi çok sayıda ünlü isimden tebrik yorumları geldi.

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        #Aleyna Solaker
        #Berk Boyacıgil
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