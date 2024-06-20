Aleyna Tilki: Bana biraz taciz gibi geliyor
Konserlerinde kot pantolon ve sade bir bluzla sevenlerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki, son dönemde birçok şarkıcının sahne kıyafetinin eleştirilmesiyle ilgili konuştu. "İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir ama özelime giremez" diyen Tilki; "Bu konular, bana eleştiri gibi gelmiyor, biraz taciz gibi geliyor" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aleyna Tilki, bayramın üçüncü günü Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki; "Öncelikle herkesin bayramını kutlar ve güzel bir bayram geçirmesi dilerim" dedi.
Yaklaşık bir haftadır Kıbrıs'ta olan ve aynı zamanda tatil yapan 24 yaşındaki şarkıcı; "Kıbrıs'ta kaldığım en uzun dönem oldu. Çok da güzel oldu benim için, Hem tatil yaptım hem de sahneye çıkacağım. İki işi bir arada hallettim. Mutluyum" ifadelerini kullandı.
"YURT DIŞI İÇİN BEKLEMEYE KARAR VERDİM"
Aleyna Tilki, gazetecilerin, "Bir albüm çalışmanız vardı... Aynı zamanda bir de yurt dışına açılma hedefleriniz vardı. Bu ikisi nasıl gidiyor?" sorusuna; "Şu an iki albüm hazırlığı var. Biri Türkçe, diğeri İngilizce olacak. Hâlâ daha onlar üzerinde yoğun bir şekilde devam ediyorum. Mükemmeliyetçi olduğum için biraz süreç uzuyor. Çok güzel bir albüm olacak. Tüm odağım bu gerçekten. Hatta bu albüm için yurt dışı projelerine ara verdim. Türkiye'de bir albüm çıkarmadan orada bir albüm yapmak istemedim. Sadece bir - iki şarkı yaptım. Yurt dışı için ve beklemeye karar verdim. Ülkemde bu kadar sevilirken Türkçe albüm olmadan oralarda bir albüm yapmak istemedim. O yüzden bu Türkçe albüm için oradaki projeleri iki yıldır bekletiyorum" yanıtını verdi.
"KAS FELÇİ GEÇİRDİM"
Daha önce bir dizi ve sinema filmi projesinde yer alan Aleyna Tilki, gazetecilerin, "Kliplerinizi kendiniz çekiyorsunuz. Geçmişte de bir dizide oynamıştınız. Teklifler geliyor mu, ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında ise "Bu konulara açık değilim. Biliyorsunuz geçen yıllarda bir müzikal dizisinde oynamıştım. Set ortamında çalışmak benim karakterim ile uyumlu bir durum değil. Kas felci geçirdim. O yüzden bana biraz ağır geldi. Bir daha bir dizide oynamayı düşünmüyorum. Sinema işçiliği dünyanın en zor mesleklerinden biri saygı duyulması gereken bir alan" ifadelerini kullandı.
"BANA TACİZ GİBİ GELİYOR"
Öte yandan konserlerinde kot pantolon ve sade bir bluzla sevenlerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki, son dönemde birçok şarkıcının sahne kıyafetinin eleştirilmesiyle ilgili konuştu.
Tilki, gazetecilerin, "Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük" demesi üzerine genç şarkıcı; "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, buna da tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir ama özeline giremez. Bu konular, bana eleştiri gibi gelmiyor, biraz taciz gibi geliyor" diyerek görüş bildirdi.