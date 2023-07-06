Aleyna Tilki'den bikinili gönderiler! Ünlü şarkıcı ormanın derinliklerinde poz verdi!
Sosyal medya hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki, ormanda verdiği bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Tilki'ye binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar sebebiyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren 23 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bikinili karelerini takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ayça Tilki'nin çektiği klip sebebiyle ailecek eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, bikinili pozlarını "Animal" notuyla yayınladı.
Aleyna Tilki'nin kardeşi gelen eleştirilere tepkisiz kalmamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var. Film türleri siz çocuğunuzun beynini ekranla yıkayın ama yine de kan görmesin diye değilmez bence. Aynı benim klibimin değişmeyeceği gibi."
2017 yılında Cevapsız Çınlama isimli şarkısıyla çıkış yapan ve kariyerinde üst noktalara gelen Aleyna Tilki'nin bikinili pozları sevenleri tarafından 66 bin beğeni ve 1600'ün üstünde yorum aldı.
İşte Aleyna Tilki'n in bikinili pozları...