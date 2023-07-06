Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Aleyna Tilki'den bikinili gönderiler! Ünlü şarkıcı ormanın derinliklerinde poz verdi!

        Sosyal medya hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki, ormanda verdiği bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Tilki'ye binlerce beğeni ve yorum geldi.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:26
        1

        Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar sebebiyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren 23 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bikinili karelerini takipçileriyle paylaştı.

        2

        Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ayça Tilki'nin çektiği klip sebebiyle ailecek eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, bikinili pozlarını "Animal" notuyla yayınladı.

        3

        Aleyna Tilki'nin kardeşi gelen eleştirilere tepkisiz kalmamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var. Film türleri siz çocuğunuzun beynini ekranla yıkayın ama yine de kan görmesin diye değilmez bence. Aynı benim klibimin değişmeyeceği gibi."

        4

        2017 yılında Cevapsız Çınlama isimli şarkısıyla çıkış yapan ve kariyerinde üst noktalara gelen Aleyna Tilki'nin bikinili pozları sevenleri tarafından 66 bin beğeni ve 1600'ün üstünde yorum aldı.

        5

        İşte Aleyna Tilki'n in bikinili pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Çifte vahşet! Karısını ve kayınvalidesini öldürdü
        Çifte vahşet! Karısını ve kayınvalidesini öldürdü
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu