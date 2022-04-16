'TAKE IT OR LEAVE IT' TÜRKÇESİ

Uyanıyorum tam da gecenin ortasında

Yolumdan sapıyorum, yaşasam mı yoksa ölsem mi

Her şey bu kadar zorlaştığında, söylemez misin bana 'her şey yolunda'

Oh oh uh

Patlıyorum ki böylelikle aşkı hissedebileyim

Kolaysa söyle bana, neden havalara uçamıyorum

Mantıklı düşünmeye çalışıyorum ama söylemesi yapmasından daha kolay

Söylüyorum...

Ve benim için anlaması bazen zordur

Bazı günler birazcık delirdiğimi biliyorum

Ama kötüyü tatmadıkça iyinin değerini bilemezsin

Ağlarken dans edebilirim

Sana yalan söyleyebilirim

İşte bu benim gerçeğim

Önce severiz birbirimizi, sonra kavga ederiz

Karanlığın olduğu yerde ışık da vardır

İşte bu benim gerçeğim

Kabullenirsin ya da gidersin

Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi

Kabullenirsin ya da gidersin

Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi

Kabullenirsin ya da gidersin

Gökkuşağının üzerindeyim, göklerde yaşamaktayım

İstediğim çok şey var ama zamanım tükeniyor

Eğer her şey yeterince iyi değilse, sensindir iyi ol

Söylüyorum bunu

Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi

Kabullenirsin ya da gidersin

Ağlarken dans edebilirim

Sana yalan söyleyebilirim

İşte bu benim gerçeğim

Önce severiz birbirimizi sonra kavga ederiz

Karanlığın olduğu yerde ışık da vardır

İşte bu benim gerçeğim

Kabullenirsin ya da gidersin

Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi

Kabullenirsin ya da gidersin