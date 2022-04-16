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Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

Yeni İngilizce parçası 'Take It Or Leave It'i yayımlayan Aleyna Tilki'nin hedefi müziğiyle tüm dünyada var olmak... Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen genç şarkıcı, profesyonellik basamaklarını tek tek tırmanıyor!

  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    Aleyna Tilki, yeni İngilizce şarkısı 'Take It Or Leave It'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Pop punk tarzdaki şarkı, adeta Tilki'nin asi ruhunu yansıtıyor. Bence Aleyna Tilki, yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It'e tüm enerjisini ve renkli kişiliğini yansıtmış.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    'Take It Or Leave It'in klibinde genç şarkıcının gerçek evindeki odası ve garajının kullanılması da parçanın samimiyetini hissettiriyor. Klibi çekerken amatör ruhunu profesyonel vizyonuna yansıtmak için çaba gösteren Tilki, içinden gelerek dans ettiği şarkıda bana 2000'li yılların başlarında dinlediğimiz parçaları hatırlattı. Ayrıca 'Take It Or Leave It', Avril Lavigne'in şarkılarını anımsatan türden...
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin farklı tarzlara yönelmesi de çokyönlülüğünü ortaya koyuyor. Birkaç hafta önce 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu Gülşen ile kıyaslarken şimdi ise Tilki'nin global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştıracağı düşünülen projesini konuşuyoruz. Bence 22 yaşındaki bir şarkıcının bu denli birbirine zıt tarzlarda karşımıza çıkması büyük bir başarı göstergesi... Zaten Aleyna Tilki de müziğiyle tüm dünyada var olmak istediğini ifade ederek, üretimlerine devam edeceğini vurguluyor.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    Ayrıca genç şarkıcının yeni projesinin yayımlanmasından itibaren sosyal medyada çok konuşulmasının bir sebebi de klipteki iddialı sahneler... Daha önce Gülşen'in 'Lolipop' şarkısının klibinde Tilki'nin tarzına ait izler olduğunu hissettiğimi belirtmiştim. 'Take It Or Leave It'te de benzer bir düşünceyi savunuyorum. 
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    Bu kadar başarılı bir şarkının klibinin iddialı sahnelere ihtiyacının olup, olmadığı tartışılır. Ancak bu ikilem tabii ki kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki'nin sesinin önüne geçemez. Açıkçası ben profesyonellik basamaklarını tek tek tırmanan Tilki'yi hayranlıkla takip ediyorum ve diğer şarkılarını da heyecanla bekliyorum.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    'TAKE IT OR LEAVE IT' SÖZLERİ

    I’ve been waking up now, in the middle of the night 
    Losing all direction, should I live or should I die 
    When did it get so hard, won’t u tell me that it’s fine 
    Oh oh uh

    I’ve been doing shots just so that I can feel the love 
    Tell me if it’s easy, why can’t I just rise above  
    I’m just tryna make sense but it's easy said than done 
    Saying oh oh uh 

    And It’s hard sometimes for me to understand 
    I know some days I can get a little mad 
    But you can’t have the good without the bad, oh oh

    I can dance When I cry 
    I can tell you a lie 
    It’s my truth 
    You can take it or leave it
    We make love Then we fight 
    Where there’s dark  There is Light 
    It’s my truth
    You can take it or leave it 

    I am who I am, who I am, who I am now 
    You can take it or leave it 
    I am who I am, who I am, who I am now
    You can take it or leave it

    I’m here on the rainbow, I’ve been living in the sky 
    There’s so much that I want, but I’m running out of time 
    If everything ain’t perfect, chances are that you’re just fine
    Saying oh oh uh 

    And It’s hard sometimes for me to understand 
    I know some days I can get a little mad 
    But you can’t have the good without the bad, oh oh

    I can dance When I cry 
    I can tell you a lie 
    It’s my truth 
    You can take it or leave it
    We make love Then we fight 
    Where there’s dark  There is Light 
    It’s my truth
    You can take it or leave it 

    I am who I am, who I am, who I am now 
    You can take it or leave it 
    I am who I am, who I am (this is who I am), who I am now (this is who I am)
    You can take it or leave it
    I am who I am, who I am, who I am now
    You can take it or leave it
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    'TAKE IT OR LEAVE IT' TÜRKÇESİ

    Uyanıyorum tam da gecenin ortasında
    Yolumdan sapıyorum, yaşasam mı yoksa ölsem mi
    Her şey bu kadar zorlaştığında, söylemez misin bana 'her şey yolunda'
    Oh oh uh 

    Patlıyorum ki böylelikle aşkı hissedebileyim
    Kolaysa söyle bana, neden havalara uçamıyorum
    Mantıklı düşünmeye çalışıyorum ama söylemesi yapmasından daha kolay
    Söylüyorum... 

    Ve benim için anlaması bazen zordur
    Bazı günler birazcık delirdiğimi biliyorum
    Ama kötüyü tatmadıkça iyinin değerini bilemezsin 

    Ağlarken dans edebilirim
    Sana yalan söyleyebilirim
    İşte bu benim gerçeğim
    Önce severiz birbirimizi, sonra kavga ederiz
    Karanlığın olduğu yerde ışık da vardır
    İşte bu benim gerçeğim
    Kabullenirsin ya da gidersin

    Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi
    Kabullenirsin ya da gidersin
    Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi
    Kabullenirsin ya da gidersin 

    Gökkuşağının üzerindeyim, göklerde yaşamaktayım
    İstediğim çok şey var ama zamanım tükeniyor
    Eğer her şey yeterince iyi değilse, sensindir iyi ol
    Söylüyorum bunu 

    Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi
    Kabullenirsin ya da gidersin

    Ağlarken dans edebilirim
    Sana yalan söyleyebilirim
    İşte bu benim gerçeğim
    Önce severiz birbirimizi sonra kavga ederiz
    Karanlığın olduğu yerde ışık da vardır
    İşte bu benim gerçeğim
    Kabullenirsin ya da gidersin 

    Ben olduğum kişiyim, olduğum kişiyim şimdi
    Kabullenirsin ya da gidersin
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    CAN BONOMO'NUN 'GAZAPİSTAN' HALLERİ

    Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, yeni teklisi 'Gazapistan'ı  yayımladı. Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan şarkı, renkli ve kıpır kıpır klibiyle insanın içini ısıtıyor. Klipte Bonomo'nun ekip arkadaşları ve aile dostlarıyla objektif karşısına geçmesi de samimi bir enerji verdi. Tarzıyla ve üretkenliğiyle hep dikkatimi çeken ünlü şarkıcı, 'Gazapistan'da, 'Beddua ettiniz hem de hep bir ağızdan / Bak nasıl çıktım yine ben aranızdan.' diyerek, adeta meydan okumuş.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    'PEŞİNDEYİM KENDİMİN' GÜÇ VERDİ

    'Ecem Böke' ya da bilinen sahne adıyla Nova Norda, 22 Nisan'da yayınlayacağı ilk albümü 'Paralel Evrende Dünya Tarihi'nden 'Peşindeyim Kendimin' isimli ikinci teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Nova Norda, daha önce 'Zorba'daki farklı sound ile dikkatimi çekmişti. Genç isim, bu kez 'Aldırmam!' diyerek, hakkında konuşulanları kulak ardı ettiğini ifade etmiş. Nova Norda'nın 'Beni en çok gaza getiren parça' diyerek tanımladığı 'Peşindeyim Kendimin', bana da güç verdi.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    'YARAMIZ EKSİLMİYOR' YAYINDA

    Tarkan'ın 'Geççek' ile Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından şarkıcı Doğuş da 'Geçmicek'i yayımlamıştı. Şarkıcı, bu kez 'Yaramız Eksilmiyor' demiş... 'Geçmicek'le kıyasladığımda bu parçayı daha başarılı buldum. Doğuş, klipte kadın hayranlarının eşlik ettiği 'Yaramız Eksilmiyor'daki 'Bazı insanların tekrarı yoktur / Kaybetme tut elimden zamanı durdur' satırlarıyla anlamlı sözlere imzasını atmış.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    KALBE HİTAP EDEN 'DÖN DİYEMEM' 

    Bilal Sonses, Cahit Berkay'ın bestesi olan ve Kemal Sunal'ın oynadığı "Garip" adlı filmin müziğinin üzerine söz yazarak, ortaya yeni şarkısı "Dön Diyemem"i çıkardı. Daha önce "İçimdeki Sen", "Yara", "Hasbelkader" gibi şarkılarla adından söz ettiren Sonses'in yeni parçasını dinlerken zaman su gibi akıp geçiyor. "Dön Diyemem", sadece kulağa değil, kalbe de hitap eden bir proje olmuş.
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    YENİ ŞARKISI 'EMANET'

    Kardelen, 'Ceketin Bende Kaldı'nın ardından yeni şarkısı 'Emanet'i hayranlarıyla paylaştı. 'Emanet', altyapısı ve sözleriyle tutkulu ve aynı zamanda kırgın bir hikayeyi anlatıyor. Söz ve müziği Kardelen ve Mert Demir ortaklığında yazılan parçanın melodisi ise dans ettiren cinsten... 
  • Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

    'AMA HALA' KENDİNE HAS

    Türkçe rap müziğin genç isimlerinden Mavi, yeni şarkısı 'ama hala'yı yayımladı. Sözleri ve bestesi Mavi tarafından yazılan 'ama hala', farklı sound'u ile dikkat çekiyor. Alışkın olmadığım bir tarzda karşıma çıkan şarkı, kendine has havasıyla adeta 'Ben buradayım.' diyor. 

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