"PARALEL EVRENDE İÇİME ÖYLE DOĞDU"

Eleştirilere kızmadığını ancak gönlüne göre hareket ettiğini açıklayan 21 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Kızmadım... Çıktığım günden beri eleştirilmeyen tek günüm olmadı. Mesela Tarkan'a sorsana; her şarkısı tutmuş mu adamın? Tutmamıştır ama o bir efsane! Bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Robotla evlendim, belki herkes öyle bir şey yapmamı istemedi ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Beni eleştirebilirler, kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler...