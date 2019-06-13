Bayram tatilini Bodrum’da geçiren Aleyna Tilki, denizin ve güneşin keyfini çıkarmış, aldığı kilolarla da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser veren Tilki, 'Yol Ver' isimli rap şarkıyı seslendirdiği anlardaki dansı ile çok konuşulmuştu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Son olarak Ukrayna Kiev'de çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşan ve "Photoshop yapmışsın, sen bu kadar zayıf değilsin" yorumlarına maruz kalan Aleyna Tilki, gelen eleştirilere yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. El hareketi yaptığı anları paylaşan Aleyna Tilki, takipçilerinin tepkisini çekti.

"O HAREKET SENİN GİBİ BİR STARA YAKIŞIYOR MU?"

Paylaşımı karşısında neye uğradığını şaşıran takipçileri genç şarkıcıya, "O hareket senin gibi bir stara yakışıyor mu?", "Aleyna bu sen değilsin, "Ayıp değil mi?" ve "Senin daha yaşın kaç? Terbiyesiz..." yorumlarıyla tepki gösterdi.

HADİSE DE BU PAYLAŞIMIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Tilki'nin bu yaptığı hareketi daha önce kendisinden yaşça büyük meslektaşı Hadise de yapmıştı. El hareketi yaptığı paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini toplayan Hadise, gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"BANA BEL ALTI YORUM YAPANLARA..."

Dün paylaştığım fotoğrafı 'skandal' olarak adlandıran herkese birkaç sözüm var. Bana bel altı yorum yapanlara ağza alınmayacak laflar söyleyenlere neden susuyorsunuz? Benim sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar bana yada başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara "Bu şekilde yorum yazmanız skandal" dediğinizi hiç duymadım. Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa? Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ve sadece kötü yorumları değil gelen binlerce eğlenceli yorumu da görüp haber yapsa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. 2019'da da daha çok güleceğiz.

İşte rap yaptığı anlardaki kalça şovlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin o görüntüleri: