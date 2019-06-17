2. Sayfa programının haberine göre, genç popçu Aleyna Tilki sınav çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Aleyna Tilki'nin sınav çıkışı yaptığı o açıklama:

Güzel geçti. Beklediğim gibi oldu, zaman birazcık sıkıntıydı sadece onun dışında her şey iyiydi. Zaman sıkıntısı oldu biraz. Elimizden geleni yaptık. Psikoloji istiyorum inşallah bakalım. Üniversitede yine parmakla gösterileceğim.

"20 DAKİKA DAHA VERMELERİ LAZIMDI"

Gazetecilere sürenin yetersiz olduğundan bahseden Tilki konuyla ilgili Twitter hesabından da, "Offf zamanı yetiştirmek zordu sınavda! Bence 20 dakika daha vermeleri lazımdı" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.